غانتس يهاجم نتنياهو بعد حديثه عن إمكانية "الاحتكاك" مع أمريكا بسبب إيران

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد تصريحات للأخير حول إمكانية "الاحتكاك" مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إيران.

وقال غانتس في تصريحات نقلتها قناة "كان" الرسمية: "الولايات المتحدة كانت وستظل الحليف الأهم لإسرائيل في الحفاظ على أمنها وتفوقها الأمني ​​في المنطقة".

وأضاف: "إذا كانت هناك خلافات، فسيتم حلها عبر الخطاب المباشر في غرف مغلقة وليس خطاب تحدي يمكن أن يضر بالأمن الإسرائيلي".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال نتنياهو، إن إسرائيل ستبذل كل ما بوسعها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، حتى وإن كان ذلك يعني الاحتكاك مع الولايات المتحدة.

وأضاف أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن حكومته ستواصل العمل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق معها.

وتابع نتنياهو في مراسم تبديل رئيس الموساد التي أقيمت صباح اليوم: "إن أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية".

ومضى "فإذا اضطررنا إلى الاختيار، وآمل ألا يحدث هذا، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي [يشير إلى امتلاك إيران أسلحة نووية]، فإن إزالة التهديد الوجودي ستتغلب".

وسبق أن عارضت تل أبيب عودة واشنطن الى الاتفاق النووي مع إيران بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب عام 2018.

وشهد الأسبوع الماضي، إجراء الجولة الخامسة من مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى في العاصمة النمساوية فيينا بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تخليها عن القيود التي فرضت عليها بموجبه.