متسلقو إفرست يكافحون للعودة إلى أوطانهم بسبب قيود كورونا في نيبال

قالت شركات لتسلق الجبال، اليوم الأربعاء، إن المتسلقين العائدين من جبل إفرست وقمم أخرى في منطقة الهيمالايا يواجهون مصاعب لحجز رحلة للعودة إلى أوطانهم، بعد أن حظرت نيبال معظم الرحلات الجوية لاحتواء طفرة في إصابات "كوفيد-19".

وحظر البلد الآسيوي معظم الرحلات الجوية المنتظمة خلال يونيو/ حزيران، في ظل موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في نيبال التي تقع بين الصين والهند.

كانت نيبال قد أصدرت 742 تصريحا، بينها 408 تصاريح لمتسلقين يطمحون في الوصول إلى قمة أعلى جبل في العالم خلال موسم التسلق من أبريل/ نيسان إلى مايو/أيار. ويعود مئات المتسلقين من الجبال في الوقت الحالي قبل بدء موسم الأمطار الموسمية السنوي، وفقا لـ "رويترز".

وقال تاشي لاكبا شيربا، وهو مسؤول كبير في شركة "سيفن ساميت تريكس" الخاصة ومقرها كاتمندو، إن المتسلقين يجدون صعوبة في العودة إلى بلدانهم حيث تقتصر الرحلات الجوية الأسبوعية على خمس رحلات إلى الهند وقطر وتركيا.