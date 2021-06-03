البنك الأفريقي للصادرات والواردات: حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا قابل للزيادة بشكل كبير

أكد نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأفريقي للصادرات والواردات (أفريكسيم بنك)، عمرو كامل، إن الفترة الحالية تشهد هدوءا في التجارة بين روسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن حجم تلك التجارة من الممكن أن ينمو بشكل أكبر بكثير.

الدوحة- سبوتنيك. وقال كامل في حوار مع وكالة سبوتنيك: "روسيا ليست غريبة عن أفريقيا، فقد دعمت البلدان الأفريقية بقوة في جهودها من أجل الاستقلال، لكنني أعتقد أنه كان هناك نوع من الهدوء في العلاقات التجارية".

وأشار كامل فيما يخص زيادة حجم التجارة بين أفريقيا وروسيا من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار سنويًا في السنوات الثلاث حتى عام 2019 إلى أنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، أو نحو ذلك، بدأنا نشهد قفزة كبيرة، ولكن مع ذلك، يرى البنك أن هذا يمكن أن يزيد أكثر من ذلك بكثير"، موضحا "نعتقد أن بلدًا بحجم روسيا يجب أن يكون له حصة تصل الى نحو 40 مليار دولار في التبادل التجاري بين القارة وروسيا ".

وعن خطط البنك لتوقيع مذكرة تفاهم بين رابطة التعاون الاقتصادي والدول الإفريقية خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، قال كامل "مذكرة التفاهم التي نحن بصدد التوقيع عليها هي خطوة أخرى على طريق زيادة التعاون بين روسيا الاتحادية وأفريكسيم بنك"، مؤكدا "نعمل معًا من أجل زيادة التجارة بين القارة وروسيا".

وأضاف كامل أن أفريقيا وروسيا يسيران "على الطريق الصحيح نحو تحسين التجارة والاستثمار بين الجانبين". وفي سياق رده على سؤال عن مجالات الاستثمار التي يجري التركيز عليها والمجالات غير المستغلة، أجاب "إنها في الواقع متنوعة جدًا. يوجد الكثير منها في مجالات الأسمدة والمواد الكيميائية. من الواضح أن أفريقيا تعاني من فجوة هائلة في البنية التحتية، ولا سيما فجوة البنية التحتية التجارية، لذلك هناك الكثير من الفرص في مجال السكك الحديدية والقاطرات والسيارات. هناك الكثير من الفرص أيضًا في مجال الطاقة، وبالطبع في مجال التكنولوجيا؛ هذا مجال تتطلب فيه أفريقيا الكثير من الدعم".

مستطردا، "لكنني أعتقد أنه إذا كان الحديث عن مشاريع كبيرة، فمن المحتمل أن تكون في مجالات البنية التحتية والأسمدة".

وبين كامل أنه "منذ انضمام روسيا إلى أفريكسيم بنك كمساهم، لدينا فريق عمل مكلف بمراقبة العلاقة بين الجانبين، ونحن على اتصال دائم مع مساهمينا ومؤسسة روس كونغرس أيضًا لإقامة الفعاليات".

وينعقد "منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.