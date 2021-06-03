"إلى مزبلة التاريخ"... ظريف يهاجم نتنياهو

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتنياهو، مشيرا إلى أنــه انضم لــنفس مـــصير آخــرين، حاولوا إيذاء بلاده، إلى "مزبلة التاريخ".

وكتب ظريف في تغريدة، اليوم الخميس، على حسابه في موقع "تويتر": "لقد انضم نتنياهو إلى الرحلة المشينة للمتآمرين المناهضين لإيران - بولتون وترامب وبومبيو - في مزبلة التاريخ".

Netanyahu has joined the disgraceful journey of his anti-Iran co-conspirators—Bolton, Trump and Pompeo—into the dustbin of history.



Iran continues to stand tall.



This destiny has been repeated over several millennia for all those wishing Iranians harm.



Time to change course. — Javad Zarif (@JZarif) June 3, 2021

وأضاف أن "إيران ستبقى شامخة ومرفوعة الرأس".

وتابع: "هذا كان مصير كل الذين سعوا إلى الإضرار بالإيرانيين على مدى آلاف السنين وقد تكرر اليوم".

وأتم قائلا: "حان وقت تغيير المسار".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد فشل في تشكيل حكومة للمرة الثالثة خلال عامين، حيث انتهت فترة تفويضه من الرئيس رؤوفين ريفلين.

وتمكن يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، مساء الأربعاء، من تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد، قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

ووفقا للاتفاق، سيتولى يائير لابيد ونفتالي بينيت مهام منصب رئاسة الوزراء بالتناوب، على أن يكون بينيت هو رئيس الوزراء الأول أو في أول عامين، ولابيد في العامين التاليين.