بعد حظر نجل نتنياهو... "الليكود" الإسرائيلي يفتح النار على تويتر وفيسبوك

هاجم حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، منصتي "تويتر" و"فيسبوك" بعد حظرهما حسابات نجل الأخير لمدة 24 ساعة.

وأمس الخميس حظرت المنصتان حسابات يائير نتنياهو بعد دعوته مناصريه للتظاهر أمام منازل أعضاء يمينيين في الكنيست يعتزمون الانضمام إلى حكومة الوحدة بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد والتي ستطوي حال المصادقة عليها 12 عاما متوالية لوالده في السلطة.

ونشر نجل نتنياهو عنوان عضو الكنيست نير كورباخ عن حزب "يمينا" داعيا أنصار الليكود إلى التظاهر أمام منزله، رغم أن فيسبوك تحظر نشر العناوين الشخصية.

وتضم الحكومة الجديدة 8 أحزاب غير متجانسة من اليمين والوسط واليسار، ويؤمل أن تضع حدا لعدم الاستقرار السياسي في إسرائيل بعد 4 معارك انتخابية خلال عامين.

ونشر الحزب بيانا باللغة الإنجليزية بحسابه الرسمي على تويتر، دعا فيه المدير التنفيذي للشركة جاك دورسي والرئيس مارك زوكربيرغ إلى وقف ما وصفوه بـ "الرقابة السياسية" و"المعايير المزدوجة"، بحسب موقع "واللا" العبري.

CENSORING THE RIGHT: Twitter and Facebook are suspending right-wing activists for promoting protests outside the homes of Knesset Members planning to join the dangerous leftwing government being formed — הליכוד (@Likud_Party) June 4, 2021

وكتب الليكود: "تويتر وفيسبوك يحجبان حسابات نشطاء اليمين الذين روجوا للتظاهرات خارج منازل أعضاء الكنيست الذين يخططون للانضمام إلى حكومة يسارية خطيرة يتم تشكيلها".

وقال إن المنصتين تسمحان في المقابل للنشطاء اليساريين بالترويج لمظاهرات مضادة أمام منازل أعضاء الكنيست، دون أن يتم حجبهم.

Yet at the same time, Twitter and Facebook are allowing leftwing activists to promote counter-protests at the homes of the same MKs listing the exact same addresses for which the right-wingers were suspended. This is a textbook case of political censorship of the right — הליכוד (@Likud_Party) June 4, 202

ولم يرد تويتر وفيسبوك على بيان الليكود حتى الساعة 13:30- بتوقيت غرينتش.