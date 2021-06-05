بيلاروس تطالب بتعويض عن الخسائر الناجمة عن واقعة طائرة "رايان إير"

قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، اليوم السبت، إن بيلاروسيا ستدافع أمام المحكمة عن حقها في الحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدتها فيما يتعلق بحادث رحلة رايان إير، مؤكدا قدرة بلاده على مواجهة العقوبات الغربية بالتحول للبضائع والتكنولوجيا الآسيوية والروسية.

مينسك - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع إذاعة بيلاروس الحكومية، "نحن على ثقة من أننا على حق، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا في المحكمة، مضيفا "أعتقد أننا سنكون قادرين على الحصول على تعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بنا".

وأضاف أن السلطات البيلاروسية اجتمعت مع ممثلي منظمة الطيران المدني الدولي، وأصرت على إجراء تحقيق عادل وموضوعي في الحادث.

وأعرب عن استعداد بلاده للاعتماد على السلع والتكنولوجيا الآسيوية والروسية، بدلا من البضائع والتكنولوجيا الأوروبية والأمريكية، فضلا عن اعتماد تدابير حماية خاصة للسلع الاستهلاكية، ردا على "العقوبات الغربية الجديدة".

وأوضح أنه "سيتعين علينا الابتعاد عن السلع الغربية، والتكنولوجيا الغربية، ونحن مستعدون للتحول، من بين أمور أخرى، إلى التقنيات الآسيوية، التي قطعت أشواطا كبيرة في العقود القليلة الماضية. ووفقا للحسابات الأولية، تستطيع الصين وحدها توفر بديلا لـ 90 بالمئة من التقنيات الأوروبية الأمريكية. أضف إلى هذه التقنيات الروسية، التي تتطور بنشاط كبير".

وأضاف "نحن مستعدون لاستخدام إجراءات خاصة لحماية سوقنا. وهذا لا يتعلق فقط باستثمارات الواردات إلى بيلاروس، ولكن أيضا بالسلع الاستهلاكية".

هذا وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية، متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت يوم الأحد الماضي، الموافق 23 أيار/مايو، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

ولاحقا، أعلن نشطاء حقوق الإنسان في بيلاروس، أن "مؤسس قناة نيكستا على تطبيق تلغرام، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" في أثناء توقفها في مطار مينسك".

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب حادث هبوط طائرة "رايان إير".

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروس يفترض تورطهم في الهبوط القسري لرحلة طيران "رايان إير" بالإضافة إلى إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية.