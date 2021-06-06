بريطانيا تدعو لتحقيق "أهم إنجاز" في تاريخ الطب قبل 2022

أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو زعماء دول السبع الكبار خلال القمة التي ستنعقد الأسبوع القادم لإتمام عمليات التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 في العالم كله قبل نهاية عام 2022 .

لندن– سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء: "العالم يعول على أننا سنتمكن من التغلب على أكبر مهمة في حقبة ما بعد الحرب".

وأضاف قائلا: "التغلب على كوفيد وقيادة الاستعادة العالمية المبنية على قيمنا المشتركة. تطعيم اللقاح قبل نهاية العام القادم سيصبح أهم إنجاز في تاريخ الطب".

وأضاف: "أدعو زملائي، زعماء دول السبع الكبار للانضمام إلينا حتى ننهي هذه الجائحة الخبيثة، وأنا أعد بأننا لن نسمح قط للدمار الذي تسبب به فيروس كورونا بالتكرار".

ومن المرتقب أن يناقش زعماء السبع الكبار خلال القمة، سبل زيادة توريدات اللقاح ودعم إمكانية الوصول العادلة إليه، وأيضاً مسائل حماية المناخ.

كما سيدعو رئيس الوزراء البريطاني زملاءه إلى اتخاذ التزامات معينة لتطعيم العالم بأكمله باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل نهاية عام 2022.