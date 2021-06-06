سماء جنيف "مغلقة" خلال قمة بوتين وبايدن

كشفت مصادر إعلامية سويسرية، اليوم الأحد، عن إجراءات أمنية متعددة ستتبع خلال القمة التي سيعقدها الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

أفادت صحيفة "NZZ am Sonntag" السويسرية، أن الأجواء فوق جنيف ستغلق خلال فترة القمة الروسية الأمريكية المقرر عقدها في 16 يونيو/ حزيران، ويجري العمل حاليا على "تفاصيل" إغلاق المجال الجوي.

وبحسب المصادر، يعمل المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني (BAZL) حاليا على وضع "تفاصيل" إجراءات إغلاق المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية في للبلاد وعدد من الإدارات الأخرى المعنية.

وشدد المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني على أن هذه الإجراءات هي بمثابة "عملية جيدة للتجهيز (للقمة)". حيث قام المكتب بإجراء مشابه خلال عقد المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح على هامش فعاليات منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في حديثه للقناة الأولى الروسية: "إنني أتطلع إلى نتيجة إيجابية، وآمل أن تتم تهيئة الظروف من أجل اتخاذ مزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية وحل القضايا التي تواجه بلدينا، ليس بلدينا فقط، بل المجتمع الدولي بأسره".

وأوضح الرئيس بوتين أنه "لا أتوقع أي انفراج في العلاقات الروسية الأمريكية، لا شيء يمكن أن يدهشنا جميعا بنتائجه، لكن حقيقة أننا سنلتقي وسنتحدث عن احتمال استعادة العلاقات الثنائية، سنتحدث عن القضايا التي تمثل بالنسبة لنا المصلحة المشتركة وهذا في حد ذاته ليس سيئا".