احتجاج صيني على زيارة وفد من "الشيوخ الأمريكي" إلى تايوان

قدمت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين 7 يونيو/حزيران، احتجاجا رسميا على زيارة وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز"، إنها قدمت "احتجاجا رسميا" للولايات المتحدة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون، عن تقديم هذا الاحتجاج في إفادة صحفية يومية في بكين، بعد أن زار أمس الأحد ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وصعدت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايبيه، منذ أن تولت تساي إنغ ون منصبها قبل 5 سنوات، إذ ترفض الاعتراف بأن الجزيرة جزء من "صين واحدة".

يذكر أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وتتصدى بقوة لأي محاولات دبلوماسية للاعتراف بالجزيرة كدولة مستقلة.