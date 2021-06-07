"الناتو" يكشف عما ينتظره من اجتماع بوتين وبايدن

أعلن نائب الأمين العام للناتو، ميرتشا جيوانا، أن الحلف يأمل أن يعطي اللقاء الفرصة لاستمرار الحوار البناء مع روسيا.

وقال جيوانا: "من المهم أن يستمر الحوار مع روسيا حول السيطرة الاستراتيجية والمواجهة النووية والتغير المناخي. ومن الضروري جدًا أن يعقد الاجتماع. الذي سيكون صريحًا، ولكن في نفس الوقت سيتم البحث خلاله عن سبل التعامل مع روسيا بشكل بناء أكثر، إذا كانت (روسيا) على استعداد".

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - الأمريكية في 16 يونيو/حزيران، بمدينة جنيف السويسرية.

وفي وقت سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألتي أوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.