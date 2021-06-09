تسجيل
21:40 GMT09 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أنتوني بلينكن

    وعد بإبقاء بعض العقوبات.. ما تأثير تصريحات بلينكن على المفاوضات النووية مع إيران؟

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1047852125_0:0:3070:1727_1200x675_80_0_0_86519d6b78bc58233b7ef6ee48797945.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106091049207053-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف الدولية إلى استئناف المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا، الأسبوع المقبل، أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجدل مجددًا.

    وتوقع وزير الخارجية الأمريكي أن تظل مئات العقوبات سارية على إيران، حتى لو عادت واشنطن وطهران للامتثال للاتفاق النووي.

    محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021
    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    استئناف اجتماعات فيينا حول "الاتفاق النووي الإيراني"... المحادثات تبدو عند المنعطف الأخير

    وقال مراقبون إن التصريحات الأمريكية مجرد مراوغة للضغط على إيران، مؤكدين أنه في حال كانت جدية فإن من شأنها أن تعطل المفاوضات القائمة وتطيل من جلساتها، لا سيما وأن طهران لا يمكنها القبول بذلك.

    تصريحات أمريكية

    وقال بلينكن: "أتوقع أنه حتى في حالة العودة للامتثال إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، مئات العقوبات سوف تظل سارية، ومنها عقوبات فرضتها إدارة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب". 

    وأضاف وزير الخارجية أنه حتى لو لم تكن العقوبات متعارضة مع الاتفاق النووي سوف تظل سارية حتى يتغير السلوك الإيراني.

    من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن سياسة بلاده في المحادثات مع الدول الكبرى للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي لن تتغير بعد انتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم 18 يونيو/ حزيران لأن أعلى قيادة في البلاد هي التي تقرر هذه السياسة.

    وكشفت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، استئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015، مطلع الأسبوع المقبل.

    واعتبرت أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقرر أن تجرى في 18 يونيو/ حزيران تعقد المحادثات.

    وقالت المسؤولة الأمريكية خلال تجمع عبر الإنترنت نظمه صندوق مارشال الألماني "الكثير من التقدم تحقق"، إلا أنه لن يتسنى معرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.

    تعطيل التفاوض

    واعتبر الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أنه: "لا يمكن الركون إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، وحتى التصريحات الإيرانية فيما يخص المفاوضات إذا ما عدنا إلى اتفاق عام 2015، كان هناك تصريحات نارية من الطرفين لكن في النهاية تم الاتفاق".

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "بالاستناد لهذه التجربة، يجب عدم النظر بجدية بالغة للتصريحات الأمريكية أو التصريحات الإيرانية، خاصة تلك التي ترفع السقف عاليًا".

    ويرى أن في حال كانت تصريحات الجانب الأمريكي جدية، فسوف يؤخر ذلك المفاوضات القائمة في فيينا، خاصة أن هذا الأمر يطرح الكثير من الإشكاليات وريربطها بالاتفاق النووي.

    مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
    © Sputnik . Alexander Natruskin
    المشاركون في اجتماع فيينا يتفقون على تسريع جهود عودة أمريكا وإيران للاتفاق النووي

    وأكد أن: "إيران عمدت خلال الفترة الماضية إلى الفصل بين الملفات من أجل الوصول لاتفاق، والإبقاء على بعض نقاط الخلاف فيما يخص الدعم الصاروخي ودعم الميلشيات وسياسة إيران في المنطقة برمتها، أما الولايات المتحدة الآن عبر هذا التصريح تدمج ما بين الملفات، بأنها سوف ترفع بعض العقوبات وتبقى على عقوبات أخرى متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان".

    ووصف العلي التصريحات الأمريكية بالتعقيد، مؤكدا أن الجانب الإيراني لن يوافق عليها بسهولة، وفي حال أصرت أمريكا عليها فهذا يعني أن المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية سوف تستمر لفترة طويلة.

    رفض إيراني

    بدوره أكد الدكتور عماد ابشناس المحلل السياسي الإيراني، أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تطلق مثل هذه التصريحات في ظل التفاوض مع إيران، لاسيما مؤخرًا خلال مسار فيينا.

    ويرى بحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه التصريحات مجرد محاولة لشد الحبل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والضغط على إيران والمفاوضين قبل الوصول إلى أي اتفاق.

    وعن إمكانية قبول إيران بأي اتفاق في ظل الإبقاء على بعض العقوبات الأمريكية، أكد ابشناس، أن: "إيران حسمت هذا الشرط منذ وقت طويل، فلن تقبل طهران أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يخص الاتفاق النووي لا يتضمن الرفع الشامل والكامل للعقوبات الموقعة عليها".

    ومنذ نيسان/أبريل الماضي، تستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات الاتفاق النووي، بالإضافة إلى اجتماعات غير رسمية بأشكال مختلفة.

    وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، كما وتشارك الولايات المتحدة في الحوارات بصورة غير مباشرة.

    هذا وفرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه، عام 2018، من الاتفاق الموقع في 2015 بين مجموعة 5+1 وإيران، لترد الأخيرة بخفض تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق منذ 2019.

    انظر أيضا:

    إيران: البرلمان يصوت على اتهام روحاني بانتهاك الدستور ويحيل الملف إلى القضاء
    الأقمار الصناعية تكشف قيام إيران بإخفاء مواقع نووية في نهر جاف... صور
    واشنطن: استئناف محادثات إيران النووية مطلع الأسبوع المقبل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية
    كم عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية وما ترتيبها عالميا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك