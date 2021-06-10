لقطات مرعبة توثق سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا... فيديو وصور

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، في انهار مفاجئ لمبنى مؤلف من خمسة طوابق، يجري هدمه، متسببا أيضا بسحق حافلة في كوريا الجنوبية.

وكانت الحافلة التي تقل 17 شخصا متوقفة أمام المبنى عندما وقع الحادث، أمس الأربعاء، في مدينة غوانجو جنوب غربي سيول.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية، أن تسعة ركاب قتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة. وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

Myanmar civilians were deeply saddened by the tragic news of building collapse in Gwangju, South Korea.

We are praying for the immediate recovery of injured victims.

We hope such tragedies will not happen again to our kind-hearted friends #SouthKorea #Gwangju pic.twitter.com/2T8GucA3f8 — We Will Win (@We_Will_Winnn) June 10, 2021

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، للوقوف على أسباب الانهيار المفاجئ للمبنى.