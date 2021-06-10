الأمم المتحدة: مئات الآلاف في تيغراي يعانون من المجاعة

كشف تقرير للأمم المتحدة وجماعات إغاثية، أن نحو 350 ألف شخص، في إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي مزقه الصراع، يعانون من المجاعة.

وقال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، بعد نشر التقرير: "هناك مجاعة الآن في تيغراي"، بحسب "رويترز".

وأضاف: "عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة... أعلى من أي مكان في العالم في أي وقت منذ أن فقد ربع مليون شخص حياتهم في 2011".

وبالفعل يحتاج ما يزيد عن 90% من سكان إقليم تيغراي البالغ عددهم 5.5 مليون شخص لمساعدات غذائية طارئة.

واندلع قتال في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين قوات الحكومة الاتحادية والحزب الحاكم السابق للإقليم "جبهة تحرير شعب تيغراي".

وتدخلت قوات من دولة إريتريا المجاورة لدعم الحكومة الإثيوبية في الصراع.

وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وأجبار ما يزيد على مليوني شخص على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية.

من جانبه قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، "بلغ انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مستويات تبعث على القلق". وأشار إلى أن هناك تقارير عن جوع شديد في أوساط النازحين كما أن هناك حاجة شديدة للغذاء في شمال غرب تيغراي بعد حرق أو نهب المحاصيل. ولم يحمّل المتحدث أحدا المسؤولية.