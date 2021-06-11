أردوغان: نبذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لسوريا

وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال كلمة متلفزة للرئيس التركي اليوم الجمعة.
#عاجل | #أردوغان: سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 11, 2021
وقال أردوغان "سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية".
وأضاف "أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا، جعلناها آمنة".© REUTERS / Sana Sana
وعن العلاقات مع أمريكا، أوضح أردوغان أنه "خلال قمة الناتو ستتاح له الفرصة لبحث العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة مع الرئيس بايدن".
وأكد الرئيس التركي أن "بلاده من بين أقوى خمس دول في الناتو".
وذكر أن "تركيا أجرت حتى اليوم أكثر من 32 مليون عملية تطعيم ضد كورونا، مما يسرع في عودة السياحة إليها".
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