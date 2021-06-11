قراصنة يخترقون أنظمة "ماكدونالدز" ويسرقون بيانات العملاء

قال عملاق الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، اليوم الجمعة، إن قراصنة اخترقوا خوادم الشركة ووصلوا إلى بيانات العملاء في تايوان وكوريا الجنوبية.

وأضافت "ماكدونالدز" في بيان: "بينما تمكنا من إغلاق الوصول بسرعة بعد تحديد الهوية، حدد تحقيقنا أنه تم الوصول إلى عدد صغير من الملفات، بعضها يحتوي على بيانات شخصية".

ومع ذلك، قالت الشركة إن الملفات التي تم الوصول إليها لا تحتوي على معلومات حول مدفوعات العملاء، كما لم تتسبب في تعطل العمليات.

وتابعت بالقول: "بناء على التحقيق الذي أجريناه، تم الوصول إلى بيانات العملاء الشخصية في كوريا وتايوان فقط، وسوف تتخذ خطوات لإخطار المنظمين والعملاء المدرجين في هذه الملفات".

وأشارت الشركة إلى أنها عملت مع "أطراف ثالثة من ذوي الخبرة" للتحقيق في الاختراق، لكنها لم تقدم تفاصيل عن حجم الهجوم.

وقالت ماكدونالدز: "ستتخذ بعض الأسواق الأخرى خطوات لمعالجة الملفات التي تحتوي على بيانات شخصية للموظفين"، دون الخوض في التفاصيل.

يأتي إعلان السلسلة الأمريكية الشهيرة عن الهجوم وسط موجة من الاعتداءات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم تستهدف كل شيء من مصانع تعبئة اللحوم إلى خطوط أنابيب الوقود إلى المرافق العامة، واضطر البعض منهم إلى دفع فدية للمتسللين.