مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في أفغانستان

قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار دراجة نارية ملغمة، في مدينة مزار شريف مركز ولاية بلخ، شمالي أفغانستان.

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الشرطة الأفغانية قولها: "لقي مدني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار في مدينة مزار الشريف بمحافظة بلخ، صباح اليوم".

وأضافت: "العبوة الناسفة كانت موضوعة في دراجة نارية متوقفة أمام فرع بنك كابول الجديد في مزار الشريف".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي تصعيد المواجهات بين الجانبين، بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتهم من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.