بايدن يكسر "البروتوكول الملكي" في قمة مجموعة السبع

كسر الرئيس الأمريكي جو بايدن "البروتوكول الملكي" في قمة "مجموعة السبع"، بعد وصول أسطول سياراته المكون من 18 مركبة، إلى كورنوال، حيث أقيم حفل استقبال مسائي، للمسؤولين المشاركين في القمة، بعد خمس دقائق من وصول الملكة إليزابيث.

وتنص القواعد على أن أفراد العائلة المالكة يجب أن يصلوا أخيرا ويغادروا الحدث أولاً، فإنه يتوجب على الضيوف أن يوجدوا في المكان الذي سيجمعهم بالملكة، قبل وصولها، وليس بعده كما حدث مع بايدن، وفقا لصحيفة "ديلي ستار".

ومع ذلك، فإن تأخر الزعيم الأمريكي لم يؤثر على مزاج الملكة البريطانية. تجاذبا أطراف الحديث بشكل ودي مع الضيوف، بمن فيهم بايدن وزوجته.

وترافق السيدة الأولى زوجها الرئيس جو بايدن الذي حضر إلى إنجلترا للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام وتنتهي، وهي أول رحلة دولية له منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني.

كان الزوجان قد التقيا مع الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وأعضاء كبار آخرين في العائلة المالكة، مساء أمس الجمعة، ومن المقرر أن يجتمعا مع الملكة مرة أخرى لتناول الشاي في قلعة وندسور، اليوم الأحد.