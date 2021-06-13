أردوغان: سأبحث مع بايدن القضايا العالقة مثل طائرات "إف-35"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، القضايا العالقة بين البلدين، من بينها تسلم طائرات "إف-35" الأمريكية، وقرار واشنطن الاعتراف بإبادة الأرمن إبان الحكم العثماني.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات صحفية، قبيل مغادرته إلى بروكسل لحضور اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو): "سنبحث مع بايدن العلاقات الثنائية بين البلدين، ونأمل أن تلبي الولايات المتحدة الأمريكية تطلعاتنا".

وأشار إلى أن "موضوع مقاتلات "إف–35" من أهم المواضيع العالقة بين تركيا وأمريكا في مجال الصناعات الدفاعية، والولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها".

وأضاف: "نأمل أن نتخذ خطوات قد تنسي قرار الولايات المتحدة بشأن إبادة الأرمن خلال لقائي مع بايدن، ونحن بدورنا نلتزم بمسؤوليتنا ضمن الناتو".

وسيلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، غدا الاثنين، لأول مرة كرؤساء دول، بعد أن سبق والتقيا منذ سنوات.

واعتبر أردوغان أن اجتماعه المرتقب مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، بمثابة حدث "سيدشن حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".

وقال في تصريحات أدلى بها خلال كلمة ألقاها في شهر مايو/ أيار الماضي، في اجتماع عبر الإنترنت مع مسؤولين كبار من شركات أمريكية: "واثق بأن اجتماعنا مع السيد بايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يبشر بحقبة جديدة".

وأكد أردوغان الحاجة إلى وجود "نهج مبني على الإخلاص والاحترام ويقوم على المصالح والقيم المشتركة لتحقيق الحجم المستهدف للتجارة مع الولايات المتحدة البالغ 100 مليار دولار".

واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي أجراه الجانبان في 23 أبريل/نيسان الماضي، على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة قادة حلف "الناتو" في بروكسل، والتي ستعقد الشهر المقبل.