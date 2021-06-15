تايوان تتحرك وتنشر الصواريخ بعد اقتحام مجالها الجوي بعدد كبير من طائرات صينية "نووية"

نفذت مقاتلات جوية صينية قادرة على حمل رؤوس نووية، أكبر توغل من نوعه حتى الآن في تايوان، بحسب وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة إن 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، تشمل مقاتلات وقاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية اليوم الثلاثاء، وذلك في أكبر توغل من نوعه حتى الآن، فيما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب وكالة رويترز للتعليق.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات مقاتلة لاعتراض وإبعاد الطائرات الصينية، كما تم نشر أنظمة صاروخية لمراقبتها.

يأتي ذلك بعد أن أصدر زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بيانا مشتركا يوم الأحد انتقدوا فيه الصين بسبب مجموعة من القضايا، وأكدوا على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

ووصفت الصين في الماضي تلك المهام بأنها ضرورية لحماية سيادة البلاد والتعامل مع "التواطؤ" بين تايبه وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان سابق إن بكين تعارض بشدة أي شكل من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، مشيرة إلى أن الصين تقدمت باحتجاج رسمي على ذلك.

ودعت إلى توخي الحكمة في تناول القضايا المتعلقة بتايوان، والامتناع عن إرسال أي رسائل خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تسعى إلى ما يسمى "استقلال تايوان"، لتجنب مزيد من تقويض العلاقات (الصينية - الأمريكية) وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

كما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن مبدأ الصين الواحدة خط أحمر لا يجوز تجاوزه في مسألة تايوان، مشيرا إلى العلاقات الأمريكية الصينية يجب أن تقوم على هذا الأساس.