إعلام: مقتل شخص وإصابة 13 في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 13 في عملية إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية.

وذكرت "وكالة فرانس برس"، صباح اليوم الجمعة، بأنه خلال عملية إطلاق نار مكثف، قتل شخص وأصيب حوالي 13 آخرين، في غرب مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

يتبع..