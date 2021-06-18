"مصر للطيران": إثيوبيا طلبت وقف تأشيرات الدخول إلى أراضيها

طلبت إثيوبيا من "مصر للطيران"، وقف العمل بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية إلى إثيوبيا بشكل مؤقت، حسبما أعلنت الشركة دون الكشف عن أسباب هذا التوقف أو مدته بالتحديد.

وقالت الشركة المصرية، مساء اليوم الجمعة، إنها تلقت تعليمات من "السلطات المختصة بدولة إثيوبيا"، بوقف العمل بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية، لجميع الركاب المسافرين إلى مطار آديس أبابا، وذلك بشكل مؤقت.

وأضافت "مصر للطيران"، أن هذه التعليمات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل اليوم 18 يونيو/ حزيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ" المصرية.

هذا وتتأهب إثيوبيا لإجراء انتخابات برلمانية عامة ومحلية، يوم الاثنين المقبل، والتي قال عنها رئيس الوزراء أبي أحمد، إنها أول اقتراع حر ونزيه في إثيوبيا بعد عقود من الحكم القمعي.

تأجل التصويت في 110 داوائر انتخابية من أصل 547 في البلاد، بسبب صدامات عنيفة ومشاكل لوجيستية، وأيضا تقاطع بعض أحزاب المعارضة الانتخابات بسبب ما وصفته بمضايقات لأعضائها، بحسب وكالة "رويترز".

سجل نحو 37 مليون إثيوبي من أصل 109 ملايين نسمة أسماءهم للمشاركة في التصويت، لكن بعضهم سيضطر للانتظار للجولة الثانية من الانتخابات في سبتمبر أيلول.