البيت الأبيض يصف تقارير تجميد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ"الهراء"

واشنطن، 19 يونيو - سبوتنيك. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بيان مكتوب، قائلة: " فكرة، إننا أوقفنا مساعدات أمنية لأوكرانيا - هراء".

وأشارت إلى أن "الأسبوع الماضي فقط، وقبل القمة الأمريكية الروسية تم تقديم ​​حزمة أمنية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار، بما في ذلك أسلحة ..(..)".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض قرر عشية القمة الروسية الأمريكية، تجميد حزمة من المساعدات العسكرية التي رُصدت لأوكرانيا ردا على التحركات العسكرية الروسية على الحدود مع كييف.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن "قيمة حزمة المساعدات العسكرية المجمدة بلغت 100 مليون دولار".

وأضافت: "أن مجلس الأمن القومي الأمريكي قرر تعليق تنفيذ هذه الإجراءات بعدما أعلنت روسيا سحب قواتها عن الحدود مع أوكرانيا، وعشية التحضير لقمّة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن".

وأشارت الصحيفة إلى "أن مجلس الأمن القومي الأمريكي كان قد أصدر تعليمات في البداية للمسئولين بإعداد المساعدات، حيث أصبح تعزيز الوجود العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مصدر قلق متزايد لواشنطن".

وعن الأسلحة التي تضمنتها الصفقة، قالت الصحيفة، إن "الأنواع الرئيسية للأسلحة التي تضمنتها حزمة المساعدات، تشمل أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى وأسلحة خفيفة وأسلحة مضادة للدبابات".