وفد حكومي أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات مع "طالبان"

كشفت مصادر حكومية، اليوم السبت، أن وفدا حكوميا أفغانيا برئاسة عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، يتوجه خلال أيام إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء محادثات مع حركة "طالبان" المتشددة ومسؤولين قطريين.

وقالت المصادر لـ"سبوتنيك"، إن "وفدا من سبعة أعضاء يمثلون الجمهورية سيتوجه إلى الدوحة في الأيام القليلة المقبلة لإجراء محادثات مع طالبان ومسؤولين قطريين".

وأضافت المصادر أنه "كان من المقرر أن يغادر الوفد متوجها إلى الدوحة اليوم، ولكن بسبب عدم وجود جدول أعمال، تم تأجيل الرحلة وقد تتم في الأيام المقبلة".

وأوضحت أنه الوفد يضم "الرئيس السابق حميد كرزاي ويونس قانوني وأكرم خبلواك وكريم خليلي وسيد منصور السادات نادري وبابار فرهمند، إلى جانب عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية".

وبحسب المصادر فإن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، موجود بالفعل في قطر ومن المقرر أن يلتقي بالوفد الأفغاني.

وكان فريق التفاوض الحكومي الأفغاني، قد أعلن في وقت سابق، أنه اتفق مع حركة "طالبان" على تسريع عملية التفاوض المتعثرة بين الجانبين، والتي انطلقت التحضيرات لها أوائل العام الماضي.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي تصعيد المواجهات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية، بالتزامن مع بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، في مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.