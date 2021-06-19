رسميا... "إبراهيم رئيسي" رئيسا جديدا لإيران بعد حصوله على 62% من الأصوات

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرحمان فضلي، اليوم السبت، رسميا فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بعد حصوله على 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

طهران - سبوتنيك. وقال وزير الداخلية الإيراني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة "ا لمرشح إبراهيم رئيسي فاز بالانتخابات بحصوله على 17 مليونا و950 ألف صوت بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين".

ولفت إلى أن "عدد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة بلغ 28 مليوناً و933 ألفا من أصل 59 مليونا ممن يحق لهم الاقتراع" منوها بأن ""نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8 بالمئة".

وأوضح أنه "المرشح إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليونا و926 ألف و345 صوتا، والمرشح محسن رضائي حصل على 3 ملايين و412 ألف و712 صوتا والمرشح عبد الناصر همتي حصل على 2 مليون و427 ألف و201 صوت والمرشح قاضي زاده هاشمي حصل على نحو 992 ألفا و918 صوتا".

وتابع أن "عدد الأصوات الباطلة 3 ملايين و726 ألفا و870 صوتا".

وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وتأتي انتخابات هذا العام في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.