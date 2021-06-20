الكرملين يحدد موعد حوار الخط المباشر بين بوتين والمواطنين

أعلن الكرملين أن الحوار السنوي المباشر بين الرئيس فلاديمير بوتين، والمواطنين، سيجرى في الـ30 من حزيران/ يونيو الجاري، وسيبث عبر القنوات والإذاعات الفدرالية الروسية والإنترنت.

موسكو، 20 يونيو - سبوتنيك . وورد في البيان المنشور على موقع الكرملين أن "بوتين سيجيب على أسئلة المواطنين حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، والأجندة الدولية".

وجاء في البيان: "سيستطيع كل مواطن سؤال الرئيس الروسي، هاتفيا أو عبر الرسائل القصيرة، أو صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تطبيق الاتصال المرئي المباشر مع الاستديو".

يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.