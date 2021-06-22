هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب جزر دوديكانيز

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الثلاثاء، أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جزر دوديكانيسيا في اليونان والمنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال المركز إلى أن "الهزة وقعت على عمق كيلومترين، فيما لم تصدر حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا بشرية".

هذا وأفاد وسائل إعلام في وقت سابق من اليوم، نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب الحدود التركية اليونانية في دوديكانيز.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.2 in Dodecanese Is.-Turkey Border Reg 43 min ago pic.twitter.com/GyT9VtbM9i — EMSC (@LastQuake) June 21, 2021

وذكرت الهيئة أنها سجلت زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع على ب بعد 46 كيلومترا جنوب شرق مدينة كيفالوس اليونانية و 182 كيلومترا جنوب غرب مدينة أيدين التركية.