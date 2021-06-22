أمريكا تمدد "الطوارئ الوطنية" في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء 22 يونيو/حزيران، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يخص كوريا الشمالية.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، نقلته وكالة "رويترز"، أن تطبيق حالة الطوارئ الوطنية سيكون إلى ما بعد 26 يونيو الجاري بسبب أنشطة كوريا الشمالية "غير العادية" التي تمثل خطورة على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وذكر البيت الأبيض، أن هذا الإعلان يستهدف مواجهة تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، جراء سياسات كوريا الشمالية.

وتتضمن تلك التهديدات التي حددها البيت الأبيض، أنشطة كوريا الشمالية النووية؛ الأمر الذي يؤدي لزعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وبما يعرض للخطر قوات الولايات المتحدة وحلفائها إلى جانب الشركاء التجاريين في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت إعلان حالة الطوارئ مع كوريا الشمالية في عام 2008، ثم قام الرؤساء الأمريكيون بتجديد هذه الحالة بطريقة روتينية تزامنا مع العقوبات المفروضة عليها.

ووجه بايدن خطابين رسميين، في هذا الشأن، إلى كل من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وكامالا هاريس نائبته ورئيسة مجلس الشيوخ بالكونغرس.