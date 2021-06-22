وفاة غامضة لمراقب انتخابات أمريكي في إثيوبيا... وواشنطن تعلق

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن أمريكي في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا بشكل غامض في وقت لاحق من اليوم.

وسئل برايس خلال مؤتمر صحفي دوري عن تقارير أفادت بالعثور على مراقب انتخابات أمريكي ميتا في غرفة فندق في العاصمة الإثيوبية.

ورد المتحدث على الصحفيين، بالقول: "للأسف يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي في أديس أبابا. احتراما لخصوصية الأسرة، لا يمكننا تقديم أي شيء آخر في الوقت الحالي"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، أن الشرطة تحقق في سبب وفاة مراقب انتخابات أجنبي، ورد أنه عثر عليه ميتا في غرفته في فندق راديسون بلو.

وقال مدير لجنة شرطة أديس أبابا، القائد فاسيكا فانتا، إن عاملة تنظيف وجدته (المراقب) ميتا عندما دخلت الغرفة وأبلغت الشرطة. الراحل يدعى جون مارش وجاء لحضور الانتخابات العامة الإثيوبية السادسة ممثلا لمركز "كارتر".

عثرت الشرطة على المراقب (أمريكي الجنسية) ممددا على الأرض وفي جيبه شارة اعتماد صادرة عن المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي للمراقبين وبطاقات الهوية ورخصة القيادة.

رخصة القيادة تبين أنها صادرة من قبل هيئة ترخيص القيادة الوطنية في كاليفورنيا، وفقا لشرطة العاصمة الإثيوبية. تحقق شرطة العاصمة في سبب وفاة المواطن الأمريكي بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية والسفارة الأمريكية.

إلى جانب ذلك، أشار فاسيكا إلى أنه تم العثور على أدوية من أنواع مختلفة ويبدو أن السبب هو الموت الطبيعي، مضيفا أنه "لم يتم العثور على جروح أو كدمات في أي جزء من جسده".