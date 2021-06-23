وصول الوفود المشاركة في مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا

وصلت وفود الدول المشاركة في مؤتمر "برلين 2"، الخاص ببحث تطورات الأوضاع في ليبيا ودعم المصالحة، إلى مقر انعقاد المؤتمر، الذي ينطلق اليوم الأربعاء، في برلين، بمشاركة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد دبيبة.

ذكرت ذلك "شبكة العربية نت"، في نبأ على صفحتها الرسمية على "تويتر".

وصول الوفود المشاركة في اجتماعات مؤتمر برلين حول ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 23, 2021

وتستضيف ألمانيا للمرة الثانية مؤتمر برلين حول الوضع في ليبيا، اليوم الأربعاء، بهدف دعم المصالحة في ليبيا والتأكيد على مخرجات مؤتمر برلين 1، الذي انعقد في برلين العام الماضي.

وتشارك في المؤتمر الدول المعنية بالأزمة الليبية ، وفي مقدمتها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي وهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا التي تستضيف المؤتمر.

كما تشارك في المؤتمر كل من تركيا وإيطاليا والإمارات ومصر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي شاركت في المؤتمر الأول حول ليبيا "برلين 1"، الذي عقد في يناير/ كانون الثاني 2020.

ويشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في المؤتمر، الذي يهدف إلى بحث سبل إجراء الانتخابات الرئاسة والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما يبحث مؤتمر برلين 2 آليات خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت ممكن، في ضوء مخرجات مؤتمر برلين 1.