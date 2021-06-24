بايدن يحذر من السلالة الجديدة: خذوا لقاحات كورونا قبل فوات الأوان

حذر الرئيس الأمريكي من خطر السلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد، المعروفة باسم "دلتا"، مشيرا إلى أنها مميتة، وأنه يجب الإسراع بتلقي اللقاحات حتى يمكن التصدي لها قبل فوات الأوان.

وكتب بايدن على "تويتر" اليوم الخميس: "سلالة كورونا الجديدة معدية بصورة أكبر... إنها مميتة".

Here’s the deal: The Delta variant is more contagious, it’s deadlier, and it’s spreading quickly around the world – leaving young, unvaccinated people more vulnerable than ever. Please, get vaccinated if you haven’t already. Let’s head off this strain before it’s too late. pic.twitter.com/9gBeRpvCe8 — President Biden (@POTUS) June 24, 2021

وتابع: "هذه السلالة تنتشر بسرعة كبيرة حول العالم، وهو ما يعني أن صغار السن والأشخاص الذين لم يأخذوا اللقاحات، أكثر عرضة للإصابة بها من أي وقت مضى".

وقال الرئيس الأمريكي: "خذوا اللقاحات، إذا لم يكن قد تم تطعيمكم بالفعل"، مضيفا: "لنسبق تلك السلالة الجديدة قبل فوات الأوان".

يذكر أن آنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إن السلالة الهندية "دلتا" أصبحت منتشرة في نحو 90 دولة في العالم.

كما تحورت سلالة "دلتا" التي ظهرت في الهند، إلى سلالة أكثر خطرا يطلق عليها "دلتا بلس"، بينما يبحث الخبراء المختصون في الفيروسات عن طريقة للتعرف على طبيعة التحور الذي حدث لفيروس كورونا في السلالة الجديدة.