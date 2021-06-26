لندن... الآلاف يتظاهرون احتجاجا على قيود كورونا

تظاهر الآلاف من البريطانيين، اليوم السبت، احتجاجا على القيود التي فرضتها حكومة البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء في تقرير لوكالة فرانس 24 ، مساء اليوم السبت، أن الآلاف من البريطانيين تظاهروا، اليوم، وسط لندن، للتعبير عن احتجاجهم على قيود مكافحة كورونا في بريطانيا، خاصة بعد تأجيل رفع آخر هذه القيود، حتى شهر يوليو/تموز المقبل، والذي جاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها كلمة "حرية"، بالتوازي مع أصوات الموسيقى والصفارات وقرع الطبول في لندن، من هايد بارك إلى البرلمان البريطاني.

وردد المتظاهرون المحتجون كلمات "حرية " و"عار عليكم"، وذلك بعدما ألقوا كرات صغيرة على بوابة المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والذي يقع في 10 داونينغ ستريت، والبرلمان في ويستمنستر.

وتأتي التظاهرات اليوم، في بريطانيا في ظل ما تواجهه البلاد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، جراء متحورة دلتا، التي رصدت في الهند، ووصلت إلى بريطانيا، وذلك كله رغم التقدم الكبير في حملة التلقيح المضاد للفيروس، مع استمرار فترة العزل الطويلة خلال فصل الشتاء.