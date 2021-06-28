فرنسا: على إيران أن تستأنف تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين 28 يونيو/حزيران، إيران بضرورة استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح فورا بدخولها إلى المواقع الإيرانية.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته وكالة "رويترز" إنها تأسف، لعدم رد إيران على اتفاق المراقبة مع الوكالة.

وقالت طهران اليوم الاثنين إنها لم تقرر بعد إذا كانت ستمدد اتفاقا للمراقبة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الذي انتهى الأسبوع الماضي، في ظل تحذير من واشنطن بأن عدم تجديده سيعقد محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وتتفاوض إيران مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق الذي قبلت بموجبه كبح برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

يشار إلى أن العديد من جولات المفاوضات بشان الاتفاق النووي تجري منذ أسابيع بين الجانب الإيراني وعدد من الدول في العاصمة النمساوية فيينا، دون التوصل إلى قرارات ملموسة بشأن الاتفاق.

وفيما تبدي روسيا وإيران تفاؤلا بخصوص التوصل إلى اتفاق، إلا أن تصريحات كثيرة تؤكد أن الهوة ما زالت بين الأطراف عميقة، وعلى حد تعبير مسئولين أمريكيين "لم تردم بعد".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، في العام 2018، مما دفع طهران إلى انتهاك بعض القيود النووية المفروضة بموجبه.