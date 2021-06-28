ألمانيا: لم نعترف بعد بشهادات التطعيم بلقاح "سبوتنيك-في" الروسي

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، أن شهادات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك-في" الروسي، لم يتم الاعتراف بها بعد في البلاد.

برلين - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا والذين تم تطعيمهم بـ "سبوتنيك-في" يعتبرون مطعمين بالكامل قال المتحدث: "بشكل عام، اللقاحات المعترف بها في الاتحاد الأوروبي فقط هي التي حصلت على مثل هذه الموافقة ومعترف بها".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن زايبرت، في وقت سابق، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ناقشت مع رئيس وزراء اليونان مسألة كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد ويتم تطعيمهم بلقاحات غير معترف بها في الاتحاد الأوروبي، حيث أكد لها الأخير أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون لرقابة إضافية، بما في ذلك إجراء فحوصات للكشف عن فيروس "كوفيد-19".

وفي ألمانيا، ووفقًا للتشريعات، يُعتبر الأشخاص الذين تم تطعيمهم بعقار معتمد من الاتحاد الأوروبي أو هيئة تنظيمية وطنية مُلقحين ضد "كوفيد-19". وقالت السلطات الألمانية في وقت سابق إن البلاد يمكن أن تصادق على اللقاحات على المستوى الوطني، لكنها تنتظر قرارًا من الاتحاد الأوروبي.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك-في" في 67 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار شخص.

وتُظهر البيانات من الجهات التنظيمية في عدد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وصربيا والبحرين والمجر والمكسيك ودول أخرى، التي تم الحصول عليها أثناء تطعيم السكان، أن "سبوتنيك-في" هو أحد أكثر اللقاحات أمانًا وفعالية ضد فيروس كورونا.