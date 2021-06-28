أردوغان: سنطور آلية قوية للدفاع السيبراني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، خلال حفل دخول القمر الصناعي "ترك ستات 5 إيه" إلى الخدمة، إن بلاده ستطور آلية قوية للدفاع السيبراني.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف أردوغان خلال الحفل: "إدراكا منا لحقيقة أن التهديدات الرئيسية تنشأ من الفضاء الإلكتروني بالإضافة إلى الوسائل التقليدية، فإننا سنشكل آلية دفاع إلكتروني قوية".

كما قال الرئيس التركي إن أنقرة تواكب العصر الرقمي من خلال بنيتها التحتية القوية وخبرتها، مؤكدا أن تركيا عازمة على زيادة تحسين قدراتها الرقمية.

أصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية بالنسبة لتركيا في السنوات الأخيرة بسبب الاستخدام المتزايد للإنترنت في شبكات المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص.

أطلقت تركيا خطة عمل وطنية للأمن السيبراني في عام 2013 من أجل تعزيز البنية التحتية الوطنية الحيوية وتأمين نفسها ضد الهجمات الإلكترونية.

قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في تقرير له اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة "لا تزال لا مثيل" لها كقوة عظمى في الفضاء الإلكتروني العالمي.

وصنف خبراء المعهد البلدان على أساس النطاق الكامل لقدرات الدولة الفردية، من تطوير الاقتصاد الرقمي إلى المنافسة في مجال الذكاء السيبراني.