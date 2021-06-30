المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يحث على تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

دعا المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الأربعاء، إلى تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المركز لوكالة " سبوتنيك ": "يجب أن تظل حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" أولوية لجميع البلدان؛ يجب أن يستمر الحصول على اللقاح ويجب الإسراع فيه إن أمكن".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن العديد من دول الاتحاد لا تزال تواجه نقصًا في إمدادات اللقاح، رغم إحراز تقدم في حملة التطعيم.

يذكر أن المفوضية الأوروبية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن ما يزيد قليلاً عن 41 في المئة من السكان البالغين في الاتحاد الأوروبي قد تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد، وتلقى أكثر من 60 في المئة جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي أن تطعيم السكان ضد فيروس "كورونا" بطيء للغاية في أوروبا.

وأضافت أن "الوضع مقلق للغاية، لأنه "طالما ظلت التغطية منخفضة، فنحن بحاجة إلى الحفاظ على القيود لتقليل عدد الإصابات. ولن تتمكن أوروبا من الخروج من الوباء إلا بالتطعيم واسع النطاق".