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    عمليات إنقاذ في مدينة ميمامي

    العثور على 4 جثث إضافية يرفع حصيلة ضحايا برج فلوريدا إلى 16

    © AP Photo / Lynne Sladky
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    قالت دانيلا لفين كافا، محافظ مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على أربع جثث جديدة خلال الليل وسط أنقاض محطمة لبرج سكني انهار قبل نحو أسبوع، مما يرفع عدد القتلى المؤكدين إلى ما يقرب من 16.

    ولم يتم انتشال أي شخص على قيد الحياة من أكوام الخرسانة المسحوقة منذ الساعات الأولى للكارثة، ولا يزال 147 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

    انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي الأمريكية
    © REUTERS / MARCO BELLO
    ارتفاع ضحايا المبنى السكني المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 12 قتيلا

    إلا أن مسؤوليين محليين يقولون إنهم ما زالوا يأملون في العثور على ناجين.

    ولم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المجمع السكني المكون من 12 طابقا الذي يضم 136 وحدة سكنية.

    وانهار المبنى الذي يبلغ عمره 40 عاما في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي بينما كان سكانه نائمين.

    لكن تقريرا هندسيا صدر عام 2018 تم إعداده قبل عملية إعادة اعتماد سلامة المباني، وجد أوجه قصور هيكلية في المبنى المنهار، أصبحت الآن محور الاستفسارات.

    وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذر رئيس اتحاد الشقق السكنية السكان في رسالة من أن الأضرار الخرسانية الجسيمة التي حددها التقرير حول قاعدة المبنى قد ازدادت منذ ذلك الحين وباتت "أسوأ بكثير".

    وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت دانيلا العثور على جثة أخرى، رفعت حصيلة الضحايا إلى 12، قبل أن تعود وتعلن العثور على 4 جثث إضافية، رفعت عدد القتلى إلى 16.

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    ارتفاع ضحايا المبنى السكني المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 12 قتيلا
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