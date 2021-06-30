جنود من إسرائيل يظهرون في موقع العقار المنهار بولاية فلوريدا... صور

ظهر جنود إسرائيليون في موقع العقار المنهار بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي خلف حتى الآن 16 قتيلا.

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم، صورا لمشاركة جنود إسرائيليين في الجهود الجارية لمحاولة انتشال عالقين محتملين في حادثة انهيار برج سكني بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على "تويتر": "فخور جدا بأفراد قيادة الجبهة الداخلية (تابعة للجيش الإسرائيلي) الذين سافروا إلى ميامي للمساعدة في جهود الإنقاذ".

وأضاف "سنكون على الدوام إلى جانب الولايات المتحدة أكبر حليف لنا، وسنعمل دائما للمساعدة في أي كارثة تهدد الحياة في أي مكان في العالم".

גאה מאוד באנשי פיקוד העורף שטסו למיאמי לסייע במאמצי החילוץ וההצלה.



תמיד נהיה לצד בעלת בריתנו הגדולה ביותר ארצות הברית, ותמיד נפעל לסייע בכל זירת אסון להצלת חיים בכל מקום בעולם. pic.twitter.com/jqeqT1wpwc — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 30, 2021

ومساء السبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إرسال فريق عسكري من الجبهة الداخلية للمساعدة في جهود الإنقاذ بحادث انهيار مبنى سكني شاهق في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت دانيلا لفين كافا، محافظ مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا إنه تم العثور على أربع جثث جديدة خلال الليل وسط أنقاض محطمة لبرج سكني انهار قبل نحو أسبوع، مما يرفع عدد القتلى المؤكدين إلى ما يقرب من 16.

ولم يتم انتشال أي شخص على قيد الحياة من أكوام الخرسانة المسحوقة منذ الساعات الأولى للكارثة، ولا يزال 147 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي انهار المبنى المكون من 12 طابقا والذي يضم 136 وحدة سكنية.