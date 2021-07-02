أمريكا تستبعد 3 إيرانيين من قوائم العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن استثناء ثلاثة إيرانيين، مرتبطين بإحدى المجموعات الصناعية الرئيسية في البلاد، من قائمة العقوبات.

واشنطن - سبوتنيك. وأزالت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء، بهزاد فردوس ومهرزاد فردوس ومحمد رضا دزفوليان، من قائمة العقوبات . وجميعهم مرتبطون بالمجموعة الصناعية "مام موت"، التي فرضت ضدها عقوبات ثانوية.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الإعفاءات المستمرة من العقوبات للمواطنين الإيرانيين لا تتعلق بمفاوضات إعادة الاتفاق النووي ولا تعكس تغييراً في المسار السياسي.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم وزارة الخزانة، قوله :"هذه الاستثناءات لا تعكس أي تغييرات في سياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران، ولا علاقة لها بالمفاوضات الجارية في فيينا".

هذا وانتهت الجولة السادسة من مفاوضات فيينا بشأن الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة في 20 يونيو/حزيران، والتي تنص أيضًا على عودة واشنطن إلى الصفقة. وتجري المفاوضات في العاصمة النمساوية منذ أبريل/نيسان 2021.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.