أوكرانيا ترفض اتهامات لوكاشينكو بتزويد بيلاروس بالأسلحة

شدد السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، على أن وزارة الخارجية الأوكرانية ترفض رفضا قاطعا اتهامات رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بتوريد أسلحة إلى الأراضي البيلاروسية.

كييف - سبوتنيك. وقال الناطق: "أوكرانيا ترفض رفضا قاطعا لوم ألكسندر لوكاشينكو بشأن التوريد المزعوم بالأسلحة من أوكرانيا، لم نتدخل قط في الشؤون الداخلية لبيلاروس، ولن نقوم بذلك في المستقبل أيضًا".

وأضاف: "نتوقع الموقف ذاته من مينسك بحيث تبقى الحدود الشمالية مساحة أمنية. في الوقت نفسه، فإن اعتبار أوكرانيا تهديد خارجي يأتي في سياق ويتناسب مع سياسة التضليل والقمع وترهيب سكان بيلاروس، ونحن مقتنعون بأنه لن يكون بمقدور أي اتهامات أو ترهيب تافه صرف انتباه الشعب البيلاروسي عن الشعب الأوكراني الصديق وعن أوكرانيا كدولة تحترم حقوق الناس وتحميها".

وكان الرئيس البيلاروسي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه أوعز لحرس الحدود بإغلاق الحدود مع أوكرانيا، قائلا: "كمية هائلة من الأسلحة تأتي من أوكرانيا إلى بيلاروس، لذلك، أصدرت تعليماتي لقوات الحدود بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بشكل تام".