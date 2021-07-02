البنتاغون: سنؤسس مكتبا في قطر لدعم الجيش الأفغاني

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وافق على إنشاء مكتب تعاون أمني في قطر يكون رئيسه الجنرال كورتيس بازارد لدعم قوات الدفاع الوطني الأفغانية.

واشنطن- سبوتنيك. كما وافق الوزير على إنشاء وحدة القوات الأمريكية- الأفغانية بقيادة الأدميرال البحري بيتر فاسيلي، على أن يكون مقر القيادة في كابول، ويدعمه العميد كورتيس بازارد، الذي سيقود التعاون الأمني ​​الدفاعي. مكتب الإدارة - أفغانستان.

سيكون مقر هذا المكتب الجديد في قطر وسيدير الدعم التمويلي للدفاع الوطني الأفغاني وقوات الأمن ليشمل مستقبلا دعم صيانة الطائرات.

وأضاف كيربي أن التواجد الأمريكي المتبقي في أفغانستان سيركز على حماية التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في البلاد، ودعم المتطلبات الأمنية في مطار كابول، وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

في وقت سابق يوم الجمعة، سلم الجيش الأمريكي السيطرة على قاعدة باغرام الجوية خارج كابول لقوات الدفاع الوطنية الأفغانية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يتم في وقت قريب، مضيفا أنه يتوقع بقاء بعض القوات الأمريكية على الأرض هناك بعد الشهر سبتمبر/ أيلول المستهدف.

وردا على سؤال بشأن الخروج المزمع من أفغانستان أوضح الرئيس الأمريكي: "لن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة. لا، نحن على الطريق الصحيح، بالضبط في ما يتعلق بالمكان الذي نتوقع أن نكون فيه، لكن لن نكون قادرين على القيام بكل ذلك بحلول شهر سبتمبر، ستبقى هناك بعض القوى".