تسجيل
18:47 GMT03 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    خبيرتان في شؤون المرأة: انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول تقويض لحقوق المرأة وتشجيع على العنف ضدها

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/15/1048424288_0:292:3070:2019_1200x675_80_0_0_b178cc8567e3136aca336023ffd6073f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202107031049458664-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D8%A7/

    أكدت خبيرتان في شؤون المرأة، ومن بين المدافعات عن حقوقها، أن انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باسم "اتفاقية اسطنبول"، يعتبر تقويضا لحقوق المرأة وتشجيعا وتحفيزا لمرتكبي العنف وجرائم القتل ضدها.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    أردوغان: "اتفاقية إسطنبول" لن توقف كفاحنا لإنهاء العنف ضد المرأة
    أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت نيفين يلدز، الأستاذة المساعدة في كلية الاتصال بجامعة "هاجيت تبه" في أنقرة والخبيرة في حقوق المرأة والعنف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": إن "انسحاب تركيا بهذه الطريقة من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، يعد مثيرا للجدل، لأن تركيا ملزمة بهذه الاتفاقية الدولية بموجب المادة الـ 90 من الدستور التركي، ولا يمكن إلغاؤها بقرار من السلطة التنفيذية".

    تهميش الاتفاقية

    وأضافت: "بدأت تحضيرات الانسحاب من الاتفاقية قبل أشهر عبر وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية، والتي استخدمت لغة قائمة على تهميشها وتجريمها، حيث ركزت وسائل الإعلام على أن الاتفاقية تسببت بزيادة حالات الطلاق وانتشار حالة المثلية الجنسية وتزعزع جو الأسرة في المجتمع التركي، إلى جانب النفقة بعد الطلاق".

    وأشارت يلدز إلى أن "منظمات مجتمع مدني أسسها رجال من الأوساط المحافظة شنت حملة قوية ضد اتفاقية إسطنبول قبل انسحاب الحكومة منها، اعتمدت على تهميش الاتفاقية وتجريمها، في محاولة لتشكيل رأي عام مؤيد للانسحاب من الاتفاقية وفي نهاية المطاف تم اتخاذ القرار بالانسحاب منها".

    كما لفتت إلى أن بعض مواد اتفاقية إسطنبول "تحمل الدولة مسؤوليات في مكافحة العنف ضد المرأة، لذا تركيا تتحمل مسؤولية تعميم الاتفاقية والتعامل معها بشكل كلي وشامل بدلا من تهميشها".

    جرائم قتل

    استطردت يلدز قائلة: "لكنها لم تقم بذلك ولم تنفذ بنود الاتفاقية في الوقت الذي قام به الإعلام برسم صورة مناهضة للاتفاقية".

    ووصفت الخبيرة التركية تداعيات الانسحاب من الاتفاقية بالرهيبة، منبهة "يزداد العنف وجرائم القتل ضد المرأة بشكل سريع في الآونة الأخيرة بتركيا، وخصوصا في الوقت الذي ما يزال فيه مفهوم الشرف في البلاد مع الحداثة ونظام الجمهورية، وتحوله إلى أداة ضغط على المرأة، حيث يتعامل القضاء معه كمجال خاص، إذ يتم تخفيف عقوبة المجرم بموجب حكم التحريض والاستفزاز، والنساء التركيات كافحن هذه الأمور لسنوات طوال".

    احتجاجات على انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    بيان من الرئاسة التركية بشأن اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة

    واعتبرت يلدز أن "المشكلة الأساسية تتمثل في مساعي الحكومات اليمينية المحافظة المتطرفة المتصاعدة في الفترة الأخيرة بالعالم، سلب الحقوق والمكتسبات التي حققتها النساء بعد كفاح طويل، واتفاقية إسطنبول تشكل عائقا كبيرا أمامهم على الصعيد الدولي".

    وتابعت مشيرة إلى أن "هناك حملات وخطابات مشابهة في شرق أوروبا ضد المرأة واتفاقية إسطنبول وهذه الدول تخطط للانسحاب من الاتفاقية كما فعلت تركيا"، محذرة من أن انسحاب تركيا من الاتفاقية سيؤثر على البلدان الأخرى ما يدفعها للانسحاب منها".

    الإفلات من العقاب

    ونبهت يلدز إلى أن "انسحاب تركيا من الاتفاقية، خلق تصورا مريبا في المجتمع حيث يعتقد بعض الرجال أن الانسحاب من الاتفاقية يمنحهم حق ارتكاب جرائم قتل وممارسة العنف ضد المرأة مع إمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من جرائم القتل والعنف ضد المرأة في المجتمع التركي، في الوقت الذي لا تطبق فيه القوانين التي تنص على حماية المرأة وحقوقها".

    وتابعت: "مع انسحاب تركيا من الاتفاقية تركت المرأة لإنصاف الرجل ولمصيرها".

    وحول خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة التي أعلنت عنها الحكومة التركية، قالت الخبيرة يلدز: "من غير الممكن أن تحل أي اتفاقية أو خطة عمل محل نص متطور تم إنشاؤه بخبرة طويلة اعتمدت على وثائق منظمات حقوق المرأة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة وقضايا العنف وجرائم القتل ضد المرأة في تركيا، لاسيما في الوقت الذي لا تطبق فيه القوانين المتعلقة بحماية المرأة وحقوقها".

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة "مخيب للآمال"

    من جانبها، قالت فاطمة بينار أرسلان، عضو الهيئة التدريسية بجامعة الحضارة في إسطنبول وعضوة أكاديمية العلوم والتنوير، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لا يعتبر موضوعاً حديثاً والمسألة الأساسية لا تتعلق بالانسحاب من الاتفاقية، بل هي نتاج السياسات التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ 20 عاما".

    تغييرات اجتماعية

    وأضافت: "شهدت تركيا تغييرات اجتماعية عديدة في فترة حكم حزب العدالة والتنمية في مقدمتها التقليل من أهمية العلمانية، ولاسيما في مجال التعليم والحياة الاجتماعية، فضلا عن تخلف المجتمع بشكل عام وزيادة العداء للمرأة".

    وتابعت: "إن تخلف المجتمع بشكل كلي واستخدام خطاب معادي للمرأة في المجالات السياسية والقضائية والتعليمية والإعلامية، أدى إلى تقويض الجهود التي تبذلها منظمات نسائية وشخصيات مدافعة عن حقوق المرأة ومنعتها من إحراز تقدم في حماية حقوق المرأة حتى عندما كانت اتفاقية اسطنبول سارية".

    ولفتت أرسلان إلى أن تطبيق بنود اتفاقية اسطنبول كان يحتاج إلى مضاعفة الجهود في مجالات عديدة منها القضائية، بسبب عدم التزام السلطات المعنية بها، لذلك الانسحاب من الاتفاقية لم يحدث فجأة، وهي عملية مستمرة منذ زمن طويل وتعتبر جزء من محاولات حكومة حزب العدالة والتنمية لتغيير المجتمع التركي".

    وأشارت إلى أن "اتفاقية اسطنبول وبنودها كانت نقطة استناد وارتكاز مهمة بالنسبة للمنظمات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة، ومع انسحاب الحكومة من الاتفاقية فقدت تلك المنظمات هذا السند ولكن هذا لا يعتبر نهاية، بل ستواصل هذه المنظمات كفاحها من أجل الدفاع عن المرأة".

    قرار رئاسي

    وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أصدر، في مارس/ آذار الماضي، مرسوما يقضي بانسحاب تركيا من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحته، والتي وقعت في 11 مايو/آيار  2011 في مدينة إسطنبول.

    جنود أتراك
    © AFP 2021 / ILYAS AKENGIN
    أمريكا تصنف تركيا ضمن قائمة الدول التي يجند فيها الأطفال

    وتتعهد الاتفاقية بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. ويرى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي، عبر الترويج للمثلية الجنسية.

    والخميس الماضي، الأول من يوليو/ تموز، وتطبيقا لمرسوم الرئيس أردوغان، خرجت تركيا رسميا من اتفاقية اسطنبول. وفي اليوم ذاته تظاهرت آلاف النساء، في مختلف أنحاء البلاد، تنديدا بقرار الرئيس، ورددن هتافات تطالبه بالعدول عن قراره.

    ورفعت المتظاهرات شعارات منها "الجرائم ضد المرأة سياسية"؛ وحملن لافتات كتب عليها: "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول وهي ليست باطلة بالنسبة لنا".

    انظر أيضا:

    أردوغان: "اتفاقية إسطنبول" لن توقف كفاحنا لإنهاء العنف ضد المرأة
    بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة "مخيب للآمال"
    بيان من الرئاسة التركية بشأن اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الناتو باق في البحر الأسود
    الناتو باق في البحر الأسود
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك