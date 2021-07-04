ميسي يستعين بجملة واحدة بعد هزيمة الإكوادور والانتقال إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

علق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الأحد، على قيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد هزيمة فريق الإكوادور.

وشارك ميسي صورا له مع فريقه من مباراة أمس السبت مع الإكوادور، وكتب معها جملة: "خطوة واحدة أقرب إلى الهدف".

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يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني لم يخسر في 17 مباراة قبل لقاء السبت وكان من المفترض أن يؤكد انتصاره في وقت أبكر مما فعل.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده، السبت، إلى نصف نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، وذلك بعد أن أحرز هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين لتفوز الأرجنتين 3-0 على الإكوادور.

وبذلك سجل ميسي هدفه الـ 76 مع الأرجنتين ليصبح على بُعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أمريكا الجنوبية.

ودخل المنتخب الإكوادوري المباراة بدون أي فوز في مبارياته الست الأخيرة لكن أتيحت له عدة فرص للتسجيل أمام الأرجنتين الساعية لتحقيق لقب كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1993.

وبهذه النتيجة تلتقي الأرجنتين مع كولومبيا، التي تغلبت على أوروجواي بركلات الترجيح في وقت سابق يوم السبت، في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء. وستلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأولى بقبل النهائي يوم الاثنين.