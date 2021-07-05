فرنسا تدعو إلى استئناف الحركة الجوية بين أوروبا والصين

دعت فرنسا إلى استئناف الحركة الجوية بين أوروبا والصين، في ظل التقدم الذي تم إحرازه في حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الحركة الجوية بين أوروبا والصين ينبغي أن تستأنف في أقرب وقت ممكن في ظل تقدم حملات التلقيح، بحسب "رويترز".

جاء هذا عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو، بين ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وذكر مكتب ميركل أن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي تبادلا وجهات النظر حول علاقات الاتحاد الأوروبي والصين مع جين بينغ خلال الاجتماع.

وأضاف المكتب في بيان أن القادة الثلاثة ناقشوا أيضا قضية التجارة الدولية، وحماية المناخ والتنوع البيولوجي.

وأشار البيان إلى أن الحديث دار كذلك حول مسألة التعاون في مكافحة وباء كورونا، وتوفير إمدادات اللقاح العالمية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية.

وفي بكين، ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس جين بينغ أعرب خلال الاجتماع عن أمله في توسيع مجال التعاون بين الصين وأوروبا بهدف التصدي الأفضل للتحديات الدولية.