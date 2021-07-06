وزارة الدفاع الإسرائيلية تصدر قرارا بشأن حادث انهيار برج ميامي في أمريكا

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، فريق الإنقاذ الوطني بالبقاء في موقع انهيار مبنى سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية لمدة أسبوع آخر، لمساعدة عمال البحث والإنقاذ المحليين.

تل أبيب- سبوتنيك. تم نشر رجال الإنقاذ الإسرائيليين في بلدة سرفسايد في فلوريدا يوم 27 يونيو/ حزيران للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ، بعد الانهيار الجزئي لمبنى شامبلان تاورز الجنوبي متعدد الطوابق قبل ثلاثة أيام من هذا التاريخ.

طال الانهيار أكثر من 60 شقة في المبنى وقتل 28 شخصا على الأقل، ولا زال هناك 117 مفقودا جار البحث عنهم.

وجاء في بيان الوزارة الإسرائيلية أن "الوفد الذي يساعد في عمليات البحث والإنقاذ في موقع الكارثة الأخيرة في ميامي، سيبقى في مكانه لمدة أسبوع آخر حتى تنتهي المهمة".

اتخذت الحكومة الإسرائيلية مثل هذا القرار بناء على طلبات من منظمات يهودية أمريكية وتقييم لدور المتخصصين الإسرائيليين في العمليات. كان العديد من الإسرائيليين واليهود بين ضحايا الحادث.

كما أعرب غانتس عن تعازيه لأسر ضحايا انهيار المبنى وتعهد بالدعاء من أجل المصابين والمفقودين.