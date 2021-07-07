زلزال يهز العاصمة التايوانية تايبه

اهتزت المباني لفترة وجيزة عندما ضرب زلزال العاصمة التايوانية تايبه، اليوم الأربعاء، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن مركز الزلزال الذي بلغت شدته خمس درجات كان في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي للبلاد، وفقا لـ "رويترز".

يذكر أن تايوان تقع بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار. ووقع أسوأ هذه الزلازل في سبتمبر/أيلول 1999، وبلغت شدته 7.6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.