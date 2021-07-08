كازاخستان تنفي تلقيها طلبا لإيواء أفغان قدموا مساعدة للولايات المتحدة

نفت وزارة الدفاع الكازاخستانية تلقيها طلبا لإيواء مواطنين أفغان كانوا قد قدموا مساعدة للولايات المتحدة، وبالتالي ليس لديها معلومات بهذا الشأن، فيما امتنعت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن التعليق على هذه القضية.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال نائب وزير الدفاع الكازاخستاني، تيمور دانديبايف، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على طلب رسمي من الوكالة: "لم يقم الجانب الأمريكي ولا الأفغاني بمخاطبة وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان حول هذه القضية، وفي هذا الصدد ليس لدينا مثل هذه المعلومات، بالإضافة إلى ذلك، فإن حل هذه القضية ليس من اختصاص وزارة الدفاع".

ومن جانبها، امتنعت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن التعليق على هذه القضية، وقال المكتب الإعلامي بالوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نمتنع عن التعليق على المعلومات الخاصة بطلب الولايات المتحدة بشأن إيواء المواطنين الأفغان في أراضي طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان".

وذكرت وكالة بلومبرغ، في أوائل تموز/يوليو الجاري، نقلاً عن مصادر، أنه على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان تقديم إيواء مؤقت لنحو 9 آلاف مواطن أفغاني كانوا قد قدموا مساعدة للولايات المتحدة.