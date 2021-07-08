اليابان تعلن إقامة أولمبياد طوكيو دون جماهير

أعلنت اليابان إقامة الألعاب الرياضية في أوليمبياد طوكيو، بدون حضور جماهيري، بسبب فرض حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

موسكو - سبوتنيك . وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، خلال اجتماع حكومي، فرض حالة الطوارئ في طوكيو، خلال الفترة ما بين 12 يوليو/ تموز الجاري حتى 22 أغسطس/ أب المقبل، بسبب فيروس كورونا

ومن المقرر افتتاح الألعاب الأولمبية بعد أقل من أسبوعين، حسبما أفادت قناة أن أيتش كي" اليابانية.

وفي الفترة نفسها، تم تمديد حالة الطوارئ في أوكيناوا ونظام التدابير المعززة في محافظات أوساكا، وسيتاما ، وكاناغاوا، وتشيبا.

وسيتم خلال فترة الطوارئ، تقييد بيع الكحول في المطاعم والحانات مرة أخرى. وسيكون هناك أيضا حظر على خدمة الكاريوكي.

وحثت السلطات السكان على التوقف عن السفر بين المناطق خلال العطلة الصيفية وخلال يوم ذكرى أوبون، عندما يذهب اليابانيون تقليديا إلى أقاربهم.

وتأتي حالة الطوارئ الرابعة في اليابان منذ بدء الوباء بعد شهرين من انتهاء حالة الطوارئ السابقة في منطقة طوكيو، حيث امتدت في الفترة من 25 أبريل/ نيسان إلى11 مايو/ أيار.

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي في 23 يوليو الجاري، بعد تأجيل موعده الذي كان مقررا في صيف 2020، بسبب الأزمة الصحية العالمية التي أحدثتها تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني بوشيهيدي سوغا، أعلن في وقت سابق، أنه في حال تطبيق نظام الطوارئ فإن الألعاب الأولمبية والبارالمبية، يمكن أن تقام بدون جمهور من أجل سلامة السكان.