المتحدثة باسم البيت الأبيض تفتتح مؤتمرها الصحفي بالغناء لأحد المراسلين... فيديو

قامت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، وعلى غير العادة، ببدء مؤتمرها الصحفي، اليوم الخميس، بطريقة غير عادية، وذلك بالغناء لأحد المراسلين.

وتداولت شبكات تلفزيونية عالمية مقطعا مصورا لساكي في لحظة دخولها قاعة المؤتمر الصحفي، ثم قالت للصحفيين: "Happy Thursday" على وزن عبارة "Happy Birthday"، ليقوموا بتهنئة أحد المراسلين بحلول عيد ميلاده.

ثم بعدها توضح جين بساكي للصحفيين أنها قالت "Happy Thursday" (يوم خميس سعيد)، ولكن رغم ذلك قالت لهم إنها قررت أن تغني للمراسل، "على الرغم من أن صوتها سيئ"، بحسب قولها.

وطلبت جين بساكي من الصحفيين المتواجدين في القاعة أن ينضموا لها في غناء أغنية "عيد ميلاد سعيد" للمراسل.

.@PressSec Jen Psaki leads press corps in the singing of happy birthday to a reporter pic.twitter.com/F2N1LYtDO7 — The Hill (@thehill) July 8, 2021

​وفي المؤتمر الصحفي لليوم الخميس، كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمنح القليل من الاهتمام بشأن وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بسلفه، دونالد ترامب.

وقالت في ختام المؤتمر وهي تلملم أوراقها: "أعتقد أنه من الآمن القول إن الرئيس بايدن يقضي وقتا أقل بكثير في الهوس الذي يمضيه الرئيس السابق على وسائل التواصل الاجتماعي".

Psaki: I think it’s safe to say that the President spends a lot less time obsessing over social media than the former President pic.twitter.com/ccjLdQ9vBA — Acyn (@Acyn) July 8, 2021

ويأتي تعليق، جين بساكي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه سيقاضي شركات التواصل الاجتماعي بعد أن حظروه، وطلب من مؤيديه منحه المال للقيام بذلك.

وقال ترامب أمس: "اليوم، بالاشتراك مع معهد سياسة أمريكا، أولا، أرفع دعوى جماعية كبرى ضد عمالقة التكنولوجيا الكبار ، والتي تشمل فيسبوك وغوغل وتويتر".

وأوضح ترامب أن الدعوى القضائية تضم الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، وهم مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي.

وأوضح أنه يطالب بوضع نهاية لعمليات "الإسكات"، و"الوضع في القائمة السوداء"، التي "ليست دستورية وغير أمريكية".

وتم حظر حسابات الرئيس الأمريكي بشكل كامل من "تويتر"، وتم حظره من "فيسبوك" للعامين المقبلين عقب أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.