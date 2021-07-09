شركة تركية تقدم طلبا للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط

قالت وزارة الطاقة التركية، اليوم الجمعة، إن شركة "تباو" التركية للطاقة المملوكة للدولة، قدمت طلبا للحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط الخام في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتفيد قاعدة بيانات خرائط تركية بأن المناطق الثلاث التي تخطط شركة "تباو" للقيام فيها بعمليات تنقيب، تقع في المياه الإقليمية التركية ، قبالة ساحل سلفكيه، في محافظة مرسين.

وجاء في تقرير لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن تركيا ستقوم بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وذلك في تعليقات ربما تجدد توترا مع الاتحاد الأوروبي واليونان أيضا، في ظل مساع لإصلاح العلاقات المتوترة بينهم.

يشار إلى أن تركيا في خلاف مع اليونان وقبرص، عضوي الاتحاد الأوروبي، بشأن موارد الطاقة والسيادة على المنطقة، واندلعت حالة من التوتر العام الماضي، حين رافقت فرقاطات تابعة للبحرية التركية واليونانية سفن تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.