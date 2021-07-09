الجيش الإيراني ينتشر على الحدود مع أفغانستان ويرفع جهوزيته

زاد الجيش الإيراني من انتشار وحداته العسكرية على طول الحدود بين أفغانستان وإيران، واصفا جهوزيته بالهجومية.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "نورنيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن قائد المنطقة الشمالية الشرقية في الجيش الإيراني الجنرال رضا آذریان اليوم الجمعة، تأكيده انتشار وحدات الجيش الإيراني على طول الحدود مع أفغانستان.

وحذر آذريان من زعزعة أمن الحدود بين إيران و‎أفغانستان بعد أنباء عن سيطرة ‎"طالبان" على معبري ‎إسلام قلعه و‎أبونصر فراهی.

هذا وأفاد مصدر، اليوم الجمعة، بأن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرت على معبر حدودي آخر على الحدود مع إيران.

ونقلت وكالة "باجفاك" الأفغانية عن المصدر، قوله: "حركة طالبان أحكمت سيطرتها على نقطة تفتيش حدودية أخرى على الحدود مع إيران".

وبحسب الوكالة، فإن الحديث يدور عن معبر أبو نصر فرحي، الحدودي بمحافظة فراح.

وتجري مواجهات في أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان" (المحظورة في روسيا)، الذين استولوا على مناطق كبيرة في المناطق الريفية وشنوا هجوماً على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد وسط انسحاب القوات الأميركية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر القادم.